На нардепа от Сумщины пожаловался Высший совет правосудия 21 февраля на сайте Высшего совета правосудия обнародовали сообщение об обращении в Комитет по вопросам депутатской этики Верховной Рады Украины относительно действий народного депутата Украины Николая Задорожного, избранного по 162-му округу (центр - Ахтырка).

Речь идет о депутатском обращении Николая Задорожного в Сумской апелляционный суд. Глава суда сообщила ВРП, что 16 сентября прошлого года в апелляционный суд поступило депутатское обращение г-на Задорожного, адресованное трем судьям - Орлову, Собине, Ткачук. В своем обращении нардеп написал, что к нему обратился с заявлением гражданин, который высказал мнение по поводу решения суда первой инстанции в споре о возмещении убытков, причиненных громаде Ахтырки использованием земли без правоустанавливающих документов. В своем депутатском обращении Задорожный написал следующее:

«... из обращения М. и присоединенных к нему документов прямо следует, что решение Ахтырского горрайонного суда от 16 мая 2019 года в этом деле... полностью противоречит материалам гражданского дела: договора аренды земельного участка... и другим документам и письменным доказательствам, а как следствие вызывает огромные сомнения в его законности».

Народный депутат также ставит под сомнение решение суда апелляционной инстанции, которое коллегией судей еще не принято.

Как сообщает ВРП, в депутатском обращении выражена просьба в суд апелляционной инстанции «решение имени Украины, по результатам исследования вышеописанных обстоятельств дела и изложенных в апелляционной жалобе М., принять со строгим соблюдением требований статей 2, 6, 10 и других статей ГПК Украины. О результатах рассмотрения депутатского обращения, с подробным ссылкой на принятые документы и принятые меры по исправлению ситуации, сообщить на электронный адрес народного депутата Украины и письменно».

Глава апелляционного суда Литовченко видит в приведенных высказываниях народного депутата Украины прямое давление на судей и вмешательство в осуществление правосудия с целью принятия судебного решения в пользу лица, подавшего апелляционную жалобу.

Также на сайте ВРП сообщили, что глава апелляционного суда по поводу вмешательства в осуществление правосудия обращалась в теруправление государственного бюро расследований. Однако там оснований для открытия уголовного производства не нашли. В связи с этим Высший совет правосудия просит Комитет по вопросам депутатской этики Верховной Рады Украины принять меры по недопущению действий, которые могут быть расценены как вмешательство в деятельность судей по осуществлению правосудия, а также обратилась в Офис Генерального прокурора по проверке законности и обоснованности невнесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по сообщению председателя Сумского апелляционного суда, пишет sumy.today.