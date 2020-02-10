В Сумах столкнулись две маршрутки

На остановке «ТЦ «Березка» столкнулись две маршрутки. Пострадавших нет. Авто получили незначительные механические повреждения. Тем не менее остановка по сути заблокирована двумя транспортными средствами. Водители пытаются разобраться, кто виноват.
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Сегодня, 24 февраля, на ул. Харьковская в Сумах произошло ДТП....
Вечером 19 февраля водитель автомобиля ВАЗ-2109 столкнулся с движущимся по дороге мотоблоком. ДТП произошло в с. Береза Глуховского района....
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