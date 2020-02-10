В Сумах столкнулись две маршрутки Сегодня, 24 февраля, в Сумах на пр. Михаила Лушпы произошло ДТП.

На остановке «ТЦ «Березка» столкнулись две маршрутки. Пострадавших нет. Авто получили незначительные механические повреждения. Тем не менее остановка по сути заблокирована двумя транспортными средствами. Водители пытаются разобраться, кто виноват.