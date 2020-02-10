В Ахтырке до сих пор не пересчитали тарифы на отопление По результатам аппаратного совещания временно исполняющая обязанности главы облгосадминистрации Ирина Купрейчик отметила, что вопрос о проведении перерасчетов стоимости услуг потребителям централизованного теплоснабжения и поставки горячей воды за январь-февраль 2020 года ООО «Брокенергия» (г. Ахтырка) не закрыт.

Ирина Купрейчик пригласила на аппаратное совещание директора ООО «Брокенергия» Григория Юрко, который сообщил, что этот вопрос будет рассматриваться на заседании НКРЭКУ, которое состоится уже завтра.

«На сегодня перерасчеты теплоснабжающим предприятием не проведены, - отметил городской голова Ахтырки Игорь Алексеев. - Заседание НКРЭКУ даст возможность скорректировать тариф только почти в завершение отопительного сезона. Но мы, к сожалению, не услышали, что будут откорректированы платежки за предыдущие месяцы».

Подводя итоги рассмотрения этого вопроса, Ирина Купрейчик подчеркнула: «Я считаю, что мы должны беспокоиться о людях, которые живут в г. Ахтырка, а не о частных предприятиях. Поэтому этот вопрос не закрыт. Мы все вместе должны работать над тем, чтобы тарифы в каждом городе Сумщины были снижены».