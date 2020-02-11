Сумчан приглашают на гандбол

Во Дворце студенческого спорта (манеж СумГУ – ул. Прокофьева, 38/1) пройдут игры между ГК «RGM Group - СумДУ» и ГК «БВУФК Будивельник» (Бровары). Начало игр в пятницу в 17.00, в субботу в 10.30.
После 6 туров броварчане на 4-м месте с 7 очками в 10 матчах, сумчане на 5-ом с 6 очками в 12 матчах. В первом круге команды поделили очки в Броварах: 26:21 в пользу наших, а затем 29:24 в пользу хозяев.
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