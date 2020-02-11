Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:04128

Сумчан приглашают на гандбол

28-29 февраля в Сумах пройдут игры высшей лиги чемпионата Украины по гандболу серди мужских команд.

Во Дворце студенческого спорта (манеж СумГУ – ул. Прокофьева, 38/1) пройдут игры между ГК «RGM Group - СумДУ» и ГК «БВУФК Будивельник» (Бровары). Начало игр в пятницу в 17.00, в субботу в 10.30.

После 6 туров броварчане на 4-м месте с 7 очками в 10 матчах, сумчане на 5-ом с 6 очками в 12 матчах. В первом круге команды поделили очки в Броварах: 26:21 в пользу наших, а затем 29:24 в пользу хозяев.

Спорт Анонс Гандбол ГК СумДУ

По тематике

Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II
Сегодня 08:33

Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II

Другі командні змагання «Spring Workout Team Competition II» відбудуться 1 березня у тренажерному залі «Baza» (Покровська пл., 5)....

У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT»
Вчера 12:00

У Сумах пройде дискусія «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT»

Книгарня «Є» запрошує на публічну дискусію «(Не)жіноча справа: як дівчата підкорюють IT», що відбудеться 5 березня. Початок – о 18:30....

У Сумах пройде лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера
Вчера 08:32

У Сумах пройде лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера

«Нові форми, нові месседжі, нові зв'язки» - лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера відбудеться 4 березня в Конгрес-центрі...

Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II
25.02.2020 10:56

Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II

Другі командні змагання «Spring Workout Team Competition II» відбудуться 1 березня у тренажерному залі «Baza» (Покровська пл., 5)....

Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами
24.02.2020 08:58

Сумчанам розкажуть про управління особистими фінансами

Книгарня «Є» запрошує на лекцію Ірини Д’яконової «Управління особистими фінансами: 5 головних правил на шляху до фінансового добробуту», що відбудеться...

Новости

В Киеве под Офисом президента житель Сумщины поджег себя, протестуя против земельной реформы (видео)
Вчера 14:08
На Донбассе погиб житель Шостки
Вчера 12:25
Мэр Сум лишился еще одного зама
Вчера 08:36
Маленьких сумчан запрошують на дитячу суботу в книгарні «Є»
Сегодня 09:05
Сумчанки претендуют на Спортивный Оскар Украины
Сегодня 08:48
Сумчан запрошують на змагання Spring Workout Team Competition II
Сегодня 08:33
«Альянс» обыграл казахов
Сегодня 08:19
Сумчан приглашают на гандбол
Сегодня 08:04
СБУ поймала конотопчанку на пропаганде сепаратизма
Вчера 18:10
Сумская биатлонистка не добежала трех секунд до «бронзы» чемпионата Европы
Вчера 17:53
Жителя Сумщины, который поджег себя под Офисом президента, оперируют в ожоговом центре (видео)
Вчера 17:31
Суд избрал меру пресечения депутату Шосткинского горсовета, подозреваемому во взяточничестве
Вчера 17:26
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Поклик пращурів (0+) Кріс Сандерс (США, 2019)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:40— 60грн.
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Пухнасті бешкетники (0+) Реджина Велкер, Ніна Велс (Німеччина, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:30 12:15 14:00 15:45
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Річард Джуелл (12+) Клінт Іствуд (США, 2019)
Кино Дружба
21-25 - 70 грн.
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Гретель і Гензель (16+) Оз Перкінс (Ірландія, Канада, США, 2020)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:30
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:45— 60грн
 
Собаки
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
18.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.