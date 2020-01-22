На Сумщине учебное заведение незаконно сдало в аренду 20 га земли Прокуратура добилась возврата учебному заведению 20 га земли стоимостью 3,6 млн грн.

По иску Шосткинской местной прокуратуры решением Хозяйственного суда Сумской области признан недействительным и прекращен заключенный в 2019 году между государственным профессионально-техническим учебным заведением «Свесский профессиональный аграрный лицей» и частным предприятием договор, по которому произошла передача 20 га земли стоимостью 3,6 млн грн.

Ранее было установлено, что учебное заведение передало указанный земельный участок частному предприятию якобы для выполнения научно-технических работ. Однако прокуратурой установлено и доказано в суде, что под видом этой сделки самом деле скрыта аренда земли, что является нарушением требований земельного законодательства, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.