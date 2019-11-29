Глуховская каратистка отличилась в Трансильвании

В соревнованиях приняли участие 2256 спортсменов из разных уголков планеты. Украину представляли несколько клубов, среди которых и областной СК «Самурай».
По результатам турнира воспитанница клуба Анастасия Миньковская завоевала бронзовую награду в категории кумитэ, юниоры 59+ кг. Тренер - Игорь Кучер.
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