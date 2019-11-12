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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22294

У Сумах проводиться конкурс відеороликів, присвячених Шевченку

До дня народження українського Кобзаря - Тараса Шевченка відділ молоді та спорту Сумської міської ради проводить конкурс відеороликів.

Що треба зробити:

- зняти відео, в якому Ви цитуєте будь-який вірш Тараса Шевченка.

- відео має бути зняте на фоні будь-якої пам'ятки Кобзаря (бюст, картина, пам'ятник тощо).

- викласти пост з відео і тегнути сторінку відділу або надіслати відео у приватні повідомлення.

Відео потрібно викласти до 9 березня. А переможців буде визначено не пізніше 11 березня.

Сучасними молодіжними подарунками будуть нагороджені перші три місця. Одним з подарунків буде портативний зарядний пристрій.

Общество Конкурс Тарас Шевченко

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