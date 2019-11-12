У Сумах проводиться конкурс відеороликів, присвячених Шевченку

Що треба зробити:
- зняти відео, в якому Ви цитуєте будь-який вірш Тараса Шевченка.
- відео має бути зняте на фоні будь-якої пам'ятки Кобзаря (бюст, картина, пам'ятник тощо).
- викласти пост з відео і тегнути сторінку відділу або надіслати відео у приватні повідомлення.
Відео потрібно викласти до 9 березня. А переможців буде визначено не пізніше 11 березня.
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