Сумские сумоисты с призами чемпионата Украины С 19 по 23 февраля в Луцке прошел чемпионат Украины по сумо среди молодежи и взрослых.

Достойно выступили представители сумской школы сумо. В своих возрастных группах сумчане выбороли следующие награды:

- в возрастной группе до 21 года:

Крупский Кирил - 3 место (вес до 70кг)

Пономаренко Вадим – 2 место (вес до 70кг)

Солодовников Николай – 2 место (вес до 77кг)

Цыбульняк Максим – 2 место (вес до 85 кг)

Фоменко Данил – 3 место (вес до 85кг)

Котов Дмитрий – 1 место (вес до 92 кг)

Крупский Егор – 3 место (вес до 100 кг)

Возрастная группа до 23 лет:

Пономаренко Вадим – 1 место (вес до 70кг)

Яжанов Тойли – 3 место (вес до 70 кг)

Солодовников Николай – 3 место (вес до 77 кг)

Цыбульняк Максим – 3 место (вес до 85 кг)

Крупский Егор – 3 место (вес до 92 кг)

Урсаки Александр – 2 место (вес до 100кг)

Также в командных соревнованиях сумские спортсмены в этих возрастных группах заняли 3 места.

В соревнованиях среди взрослых имеем следующие награды:

Яжанов Тойли – 1 место (вес до 70 кг)

Пономаренко Вадим - 3 место (вес до 70 кг)

Солодовников Николай – 1 место (вес до 77кг)

Цыбульняк Максим – 2 место (вес до 85 кг)

Фоменко Данил – 3 место (вес до 85 кг)

Крупский Егор – 3 место (вес до 92 кг)

Урсаки Александр – 3 место (вес до 100 кг)

Также стоит отметить что Дмитрий Котов и Тойли Яжанов выполнили норматив «мастера спорта Украины».

По итогам этих соревнований спортсмены занявшие 1 и 2 места выбороли право представлять Украину на чемпионате Европы, который пройдет в апреле в Баку (Азербайджан).