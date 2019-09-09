Сумские сумоисты с призами чемпионата Украины

Достойно выступили представители сумской школы сумо. В своих возрастных группах сумчане выбороли следующие награды:
- в возрастной группе до 21 года:
Крупский Кирил - 3 место (вес до 70кг)
Пономаренко Вадим – 2 место (вес до 70кг)
Солодовников Николай – 2 место (вес до 77кг)
Цыбульняк Максим – 2 место (вес до 85 кг)
Фоменко Данил – 3 место (вес до 85кг)
Котов Дмитрий – 1 место (вес до 92 кг)
Крупский Егор – 3 место (вес до 100 кг)
Возрастная группа до 23 лет:
Пономаренко Вадим – 1 место (вес до 70кг)
Яжанов Тойли – 3 место (вес до 70 кг)
Солодовников Николай – 3 место (вес до 77 кг)
Цыбульняк Максим – 3 место (вес до 85 кг)
Крупский Егор – 3 место (вес до 92 кг)
Урсаки Александр – 2 место (вес до 100кг)
Также в командных соревнованиях сумские спортсмены в этих возрастных группах заняли 3 места.
В соревнованиях среди взрослых имеем следующие награды:
Яжанов Тойли – 1 место (вес до 70 кг)
Пономаренко Вадим - 3 место (вес до 70 кг)
Солодовников Николай – 1 место (вес до 77кг)
Цыбульняк Максим – 2 место (вес до 85 кг)
Фоменко Данил – 3 место (вес до 85 кг)
Крупский Егор – 3 место (вес до 92 кг)
Урсаки Александр – 3 место (вес до 100 кг)
Также стоит отметить что Дмитрий Котов и Тойли Яжанов выполнили норматив «мастера спорта Украины».
По итогам этих соревнований спортсмены занявшие 1 и 2 места выбороли право представлять Украину на чемпионате Европы, который пройдет в апреле в Баку (Азербайджан).
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