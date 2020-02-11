В Сумском горсовете вручили 50 тысяч третьей команде Европы

Команде вручили сертификат на 50 тыс. грн в качестве премии почти на 20 человек. То есть оценили вклад каждой спортсменки, тренера, врача примерно в 3 тысячи гривен.
Премию вручила заммэра Сум Вера Мотречко, которая выразила надежду на строительство стадиона для хоккея на траве в ближайшем будущем. Кстати, на эту сессию выносится вопрос о выделении первых 100 тыс. грн на проект стадиона. А сам стадион может быть построен за государственные средства. Сам проект директор МСК «Сумчанка», он же депутат горсовета Сергей Татаренко оценил в 1,5 млн грн.
Интересно, какая премия будет мэру Сум или его замам, если бы они стали третьими в Европе по какому-нибудь показателю?
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