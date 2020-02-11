В Сумском горсовете вручили 50 тысяч третьей команде Европы Сегодня, 26 февраля, на сессии Сумского горсовета поздравили команду МСК «Сумчанка» за бронзовые медали на Кубке европейских чемпионов по индорхоккею.

Команде вручили сертификат на 50 тыс. грн в качестве премии почти на 20 человек. То есть оценили вклад каждой спортсменки, тренера, врача примерно в 3 тысячи гривен.

Премию вручила заммэра Сум Вера Мотречко, которая выразила надежду на строительство стадиона для хоккея на траве в ближайшем будущем. Кстати, на эту сессию выносится вопрос о выделении первых 100 тыс. грн на проект стадиона. А сам стадион может быть построен за государственные средства. Сам проект директор МСК «Сумчанка», он же депутат горсовета Сергей Татаренко оценил в 1,5 млн грн.

Интересно, какая премия будет мэру Сум или его замам, если бы они стали третьими в Европе по какому-нибудь показателю?