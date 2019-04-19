Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:41239

Сумские гимнастки отличились во Львове

На выходных во Львове прошел традиционный уже 5-й турнир по художественной гимнастике «Триумф».

Представительницы сумского клуба «Элегант» завоевали на трунире 4 медали: Маргарита Мокренко, 2010 г.р. - 2 место в многоборье и в упражнении с мячом; Полина Захарченко, 2009 г.р. - 3 место (мяч); Эмилия Подлесная, 2007 г.р. - 3 место (мяч).

Подготовила спортсменок тренер Ирина Шаповал.

Спорт Художественная гимнастика

По тематике

Сумские гимнастки отличились в столице
13.12.2019 14:56

Сумские гимнастки отличились в столице

6-8 декабря в Киеве проходило Открытое первенство ДСТШ «Феникс» по художественной гимнастике «Fenix Cup»....

Шосткинские гимнастки покорили Хмельницкий
14.11.2019 12:56

Шосткинские гимнастки покорили Хмельницкий

9-10 ноября состоялся открытый Кубок г. Хмельницкий по художественной гимнастике «Дети - наше будущее»....

Сумские гимнастки отличились в Харькове
15.10.2019 09:01

Сумские гимнастки отличились в Харькове

11-13 октября в Харькове проходили международные соревнования по художественной гимнастике «Осень-2019»....

Шосткинские гимнастки покорили Одессу
17.09.2019 13:28

Шосткинские гимнастки покорили Одессу

13-15 сентября состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике «Одесса Мама 2019»....

В Сумах пройдет чемпионат области по художественной гимнастике
19.04.2019 12:34

В Сумах пройдет чемпионат области по художественной гимнастике

20-21 апреля в Сумах проведут чемпионат области по художественной гимнастике....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.