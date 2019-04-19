Сумские гимнастки отличились во Львове На выходных во Львове прошел традиционный уже 5-й турнир по художественной гимнастике «Триумф».

Представительницы сумского клуба «Элегант» завоевали на трунире 4 медали: Маргарита Мокренко, 2010 г.р. - 2 место в многоборье и в упражнении с мячом; Полина Захарченко, 2009 г.р. - 3 место (мяч); Эмилия Подлесная, 2007 г.р. - 3 место (мяч). Подготовила спортсменок тренер Ирина Шаповал.