Сумские гимнастки отличились во Львове

Представительницы сумского клуба «Элегант» завоевали на трунире 4 медали: Маргарита Мокренко, 2010 г.р. - 2 место в многоборье и в упражнении с мячом; Полина Захарченко, 2009 г.р. - 3 место (мяч); Эмилия Подлесная, 2007 г.р. - 3 место (мяч).
Подготовила спортсменок тренер Ирина Шаповал.
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