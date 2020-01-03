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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:18116

Верховный суд поставил точку в споре госэкоинспекции с Глуховским агролесхозом

Начиная с 2017 года, длилось судебное разбирательство дела по иску Государственной экологической инспекции в Сумской области в ГП «Глуховский агролесхоз» о возмещении убытков в размере 540,540 тыс. грн за самовольную вырубку леса неустановленными лицами, обнаруженную государственными инспекторами в ходе проведенной в 2016 году внеплановой проверки.

Хозяйственный суд Сумской области в июне 2019 года удовлетворил исковые требования Инспекции частично - сумма убытков была уменьшена до 368 457 грн, что отнюдь не устраивало оппонента инспекции. По результатам рассмотрения апелляционной жалобы Глуховского агролесхоза на это решение Северный Апелляционный Хозяйственный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Однако, предприятие не согласилось и с этим решением.

Но 20 февраля 2020 года Верховным судом Украины было окончательно поставлена точка в этом деле: кассационная жалоба ГП «Глуховский агролесхоз» оставлена без удовлетворения, а, следовательно, предприятие-нарушитель должен возместить убытки в размере более 360 тыс. грн.

Несмотря на заявления руководителя ГП «Глуховский агролесхоз», что в их деятельности отсутствуют какие-либо значительные нарушения, а причины многочисленных недопусков специалистов инспекции к проверкам связаны с якобы неправильно составленными документами, данное решение Верховного суда Украины доказывает, что нарушения в деятельности Глуховского лесхоза все же имеют место. Поэтому, и предположение, что предприятию есть что скрывать, учитывая это, является не безосновательными, сообщает пресс-служба ведомства.

Право Вырубка леса Глуховский агролесхоз Госэкоинспекция

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