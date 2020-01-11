Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:33176

Сумские волейболистки стали вторыми в Студенческой лиге Украины

24-26 февраля в Киеве прошел финальный этап чемпионата Украины по волейболу «Студенческая лига» среди женских команд.

Студентки Сумского государственного университета со счетом 0:3 (17:25, 16:25, 11:25) уступили девушкам Житомирского государственного университета - игрокам клуба Суперлиги ВК «Полесье-ЖДУ». С аналогичным счетом 3:0 команда ЖДУ одолела девушек Национального университета физического воспитания и спорта Украины (г. Киев) и заняла первое место. В игре за «серебро» студенческого чемпионата Украины сумчанки выиграли первую партию 26:24, однако уступили следующие две - 20:25 и 15:25. Собравшись в концовке четвертой партии, подопечные Татьяны Маландий выиграли сет 25:21 и перевели игру на тай-брейк. Качели продолжились до счета 11:11, однако нервы студенток СумГУ оказались крепче, а желание победить больше! Итоговый счет 3:2 (26:24, 20:25, 15:25, 25:21, 15:12) зафиксировал победу сумчанок.

Спорт Волейбол

По тематике

Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию
21.02.2020 09:05

Мэр Глухова обратится в СБУ по поводу волейболистов, которые ездили на турнир в Россию

Об этом говорится на странице мэра Глухова Мишеля Терещенко в Фейсбуке....

В Глухове отпраздновали 125-летие волейбола турниром
04.02.2020 14:06

В Глухове отпраздновали 125-летие волейбола турниром

1 февраля в Глухове прошел открытый турнир по волейболу среди женских команд на призы ОО ВК им. К. Ревы «Мяч...

Сумские волейболисты выиграли турнир в Тростянце
28.01.2020 08:32

Сумские волейболисты выиграли турнир в Тростянце

Открытый турнир по волейболу в Тростянце проходил 25 января....

Сумские волейболисты вылетели из кубка Украины
12.01.2020 13:51

Сумские волейболисты вылетели из кубка Украины

В Сумах завершился третий этап кубка Украины по волейболу....

Сумские волейболисты стартовали в кубке с поражения
11.01.2020 08:15

Сумские волейболисты стартовали в кубке с поражения

10 января в Сумах стартовал третий этап кубка Украины по волейболу....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.