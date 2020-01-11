Сумские волейболистки стали вторыми в Студенческой лиге Украины 24-26 февраля в Киеве прошел финальный этап чемпионата Украины по волейболу «Студенческая лига» среди женских команд.

Студентки Сумского государственного университета со счетом 0:3 (17:25, 16:25, 11:25) уступили девушкам Житомирского государственного университета - игрокам клуба Суперлиги ВК «Полесье-ЖДУ». С аналогичным счетом 3:0 команда ЖДУ одолела девушек Национального университета физического воспитания и спорта Украины (г. Киев) и заняла первое место. В игре за «серебро» студенческого чемпионата Украины сумчанки выиграли первую партию 26:24, однако уступили следующие две - 20:25 и 15:25. Собравшись в концовке четвертой партии, подопечные Татьяны Маландий выиграли сет 25:21 и перевели игру на тай-брейк. Качели продолжились до счета 11:11, однако нервы студенток СумГУ оказались крепче, а желание победить больше! Итоговый счет 3:2 (26:24, 20:25, 15:25, 25:21, 15:12) зафиксировал победу сумчанок.