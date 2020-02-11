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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:23303

В Конотопе сбили 16-летнего мотоциклиста

Полиция выясняет детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в центре Конотопа.

Происшествие случилось около 12.00 на проспекте Мира. Там, во время маневра на дороге, столкнулись мотоцикл «FORTE» под управлением 16-летнего конотопчанина и автомобиль «OPEL OMEGA», за рулем которого был 64-летний житель райцентра. Водитель мотоцикла с телесными повреждениями доставлен в Конотопскую ЦРБ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Детали и причины ДТП выясняются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп

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