В Конотопе сбили 16-летнего мотоциклиста Полиция выясняет детали дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня в центре Конотопа.

Происшествие случилось около 12.00 на проспекте Мира. Там, во время маневра на дороге, столкнулись мотоцикл «FORTE» под управлением 16-летнего конотопчанина и автомобиль «OPEL OMEGA», за рулем которого был 64-летний житель райцентра. Водитель мотоцикла с телесными повреждениями доставлен в Конотопскую ЦРБ.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Детали и причины ДТП выясняются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.