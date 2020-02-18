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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:21184

На Сумщине прошла акция в поддержку Александра Бурлакова

27 февраля в Белополье состоялась акция в поддержку жителя Сумщины Александра Бурлакова, совершившего самоподжог под Офисом Президента Украины.

Акцию организовал местный депутат.
В течении часа по ул. Сумской около супермаркета несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта. Полиция обеспечивала объезд и следила за порядком. Нарушений общественного порядка не было.
Напомним, мужчина совершил самоподжог 26 февраля. На протяжении нескольких лет он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить землю.
Сейчас он находится в реанимации и его жизни ничего не угрожает, пишет Панорама.

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