На Сумщине прошла акция в поддержку Александра Бурлакова 27 февраля в Белополье состоялась акция в поддержку жителя Сумщины Александра Бурлакова, совершившего самоподжог под Офисом Президента Украины.

Акцию организовал местный депутат.

В течении часа по ул. Сумской около супермаркета несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта. Полиция обеспечивала объезд и следила за порядком. Нарушений общественного порядка не было.

Напомним, мужчина совершил самоподжог 26 февраля. На протяжении нескольких лет он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить землю.

Сейчас он находится в реанимации и его жизни ничего не угрожает, пишет Панорама.