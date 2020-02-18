На Сумщине прошла акция в поддержку Александра Бурлакова

Акцию организовал местный депутат.
В течении часа по ул. Сумской около супермаркета несколько десятков человек ходили по пешеходному переходу, ограничивая движение транспорта. Полиция обеспечивала объезд и следила за порядком. Нарушений общественного порядка не было.
Напомним, мужчина совершил самоподжог 26 февраля. На протяжении нескольких лет он возмущался, что распаевание земель предприятия, где он в свое время работал, прошло неправомерно, и он не может получить землю.
Сейчас он находится в реанимации и его жизни ничего не угрожает, пишет Панорама.