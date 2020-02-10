Что приготовила погода сумчанам в первые дни весны?

1-2 марта в Сумской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем 1 марта порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2 °С, днем +5 .. + 10 °С.
3 марта - ночью небольшой дождь, местами туман, днем без существенных осадков, ветер южный 5-10 м/с. Температура ночью +1 .. + 6 °С, днем +6 .. + 11 °С.
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