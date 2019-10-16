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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин вызвал копов, чтобы помочиться перед ними

На линию 102 поступило сообщение о срочной помощи. Мужчина сообщил, что неизвестный с ножом на проспекте Михаила Лушпы, напал на него и избил.

За считанные минуты экипаж патрульных прибыл на место, где и обнаружил заявителя. Он не имел видимых телесных повреждений и самостоятельно отказался от оказания медицинской помощи. Во время общения гражданин сообщил, что на самом деле такого события не было, а самих полицейских он вызвал неправильно. Далее он произвел естественные потребности в общественном месте.

Стражи порядка доставили мужчину в Сумской отдел полиции, где составили на него административные материалы по ст. 183 (заведомо ложный вызов специальных служб) и ст. 173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Управления патрульной полиции в Сумской области отмечает: заведомо ложный вызов предусматривает административную ответственность. Просим Вас с пониманием и уважением относиться к работе специальных служб, ведь кто-то может потребовать реальной помощи, а промедление на ложные вызовы могут привести к тяжелым последствиям.

Право Ложный вызов Хулиганство
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