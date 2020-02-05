18-летняя конотопчанка, пропавшая вчера, нашлась

Подробностей счастливого возвращения 18-летней Анны Манжулы не сообщается.
Напомним: девушка исчезла вчера, около 20:30.
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