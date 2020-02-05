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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:42273

18-летняя конотопчанка, пропавшая вчера, нашлась

Об этом сообщает полиция Сумщины.

Подробностей счастливого возвращения 18-летней Анны Манжулы не сообщается.

Напомним: девушка исчезла вчера, около 20:30.

Право Пропал без вести

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