В городском парке собираются ремонтировать тротуары и освещение В городском парке им. И.Кожедуба в этом году планируют отремонтировать тротуары и освещение.

Об этом 2 марта на аппаратном совещании сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

- На выходных был в парке, сказал людям, что в этом году начинаем ремонтные работы в парке, как только погода позволит, - обратился он к новому директору департамента инфраструктуры Александру Журбе. - Необходимо ускорить работу по созданию проектно-сметной документации. Работы по тротуарам понятны, а по освещению нет. Лавочки в том числе. Еще есть проблема с покрытием спортивных площадок – одна возле летней эстрады, вторая – новая – на студенческом пляже. Пожалуйста, ни в коем случае не асфальтом. Возможно это мягкое покрытие или из гранотсева, понятно, что не из песка. Хотя это как рвеменный выход может быть. Проработайте этот вопрос, потому что на Масленице один человек ходил за мной буквально полчаса по этому вопросу. Я ему пообещал, что этот вопрос будет первым на аппаратном совещании.