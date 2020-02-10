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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:15684

В Сумах могут пустить троллейбусы по Набережной р. Сумка до конца марта

Однако это будет не новый маршрут.

Вопрос поднимали 2 марта на аппаратном совещании в мэрии. Как доложил директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог, есть варинат пустить троллейбусы № 15 и 15А (Прокофьева – Ж/д вокзал) не по ул. Горького, а по проспекту Шевченко, а дальше уже по Набережной р. Сумка. Также есть вариант с возобновлением троллейбусного маршрута № 6 (Роменская - Центролит), который также можно пустить по той же Набережной, но для него необходимо сделать поворотную троллею с Набережной р. Стрелка на Ильинскую.

Что касается вариантом с троллейбусами № 15 и 15А, то это возможно сделать не раньше, чем до конца месяца, так как единственный графист предприятия сломал руку.

Мэр Сум Александр Лысенко поручил ускорить процесс, тем более, что изменения нужно провести через исполком.

Напомним: летом прошлого года уже заходила речь о возобновлении маршрута № 6, и начальник транспортного отдела Сергей Яковенко даже обещал, что его запустят, как только выпустят новую группу водителей троллейбусов. Однако с тех пор прошло уже 4 месяца, а новый старый маршрут так и не запущен. А мэр, похоже, о нем просто забыл…

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