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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:39247

Сумские футзалисты сыграют на кубок Украины

В субботу, 7 марта, в Сумах пройдет ответный матч 1/4 финала кубка Украины по футзалу.

«FoodCentre-СумДУ» будет принимать столичный «ХИТ». Игра пройдет в спорткомплексе СумГПУ им. А.С.Макаренко (ул. Роменская, 87). Начало в 13.00. Цена билета 20 грн, дети до 16 лет – бесплатно.

Напомним: в первом матче киевляне обыграли сумчан 5:2. Кроме того, состоялись две встречи в чемпионате Украины: 1:2 в Сумах и 2:6 в Киеве. После 17 туров у «ХИТа» 36 очков в 15 играх и 2-е место, у сумчан 11 очков и 7-е.

Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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