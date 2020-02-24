В Сумах пройдет зимний кубок Украины по пляжной борьбе

Соревнования пройдут в «Центре пляжной подготовки» СумГУ (ул. Римского-Корсакова, 2). Начало в 9.30. Вход свободный.
Талановитий живописець, графік, бджоляр, винахідник - Микола Яровий презентує персональну виставку естампів "На відстані часу" у Сумській міській галереї....
Усі так чекали на весну з її теплом та сюрпризами! І вона прийшла! І принесла з собою таку довгоочікувану виставку...
«Нові форми, нові месседжі, нові зв'язки» - лекція з сучасного мистецтва від Уілсона Алекса Фішера відбудеться 4 березня в Конгрес-центрі...
Книгарня «Є» запрошує на зустріч із сумським письменником Владиславом Івченком, під час якої він презентує оновлену книжку «Стовп самодержавства, або...
Другі командні змагання «Spring Workout Team Competition II» відбудуться 1 березня у тренажерному залі «Baza» (Покровська пл., 5)....