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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:59105

В Сумах произошло жуткое ДТП: два водителя в больнице

Сегодня, 4 марта, около 14.55 на перекрестке ул. Чорновола и Засумской произошла авария.

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Столкнулись два автомобиля – Dacia и Scoda Octavia. Один из автомобилей после столкновения въехал в дом на углу. Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницу.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.

Право Дтп

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