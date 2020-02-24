В Сумах произошло жуткое ДТП: два водителя в больнице

Столкнулись два автомобиля – Dacia и Scoda Octavia. Один из автомобилей после столкновения въехал в дом на углу. Оба водителя получили травмы, с которыми их доставили в больницу.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции, сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб.
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