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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:50336

В Глухове загорелся автомобиль, который остановили патрульные

3 марта правоохранители остановили автомобиль ВАЗ 2101 для проверки документов.

По словам очевидцев, во время разговора из-под капота машины пошел дым. Менее, чем за минуту загорелась проводка автомобиля. Поэтому полицейским пришлось вместо пожарных тушить пламя.

Обстоятельства инцидента выясняются, пишет Глухів.INFO.

Право Пожар авто

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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