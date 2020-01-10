В Глухове загорелся автомобиль, который остановили патрульные

По словам очевидцев, во время разговора из-под капота машины пошел дым. Менее, чем за минуту загорелась проводка автомобиля. Поэтому полицейским пришлось вместо пожарных тушить пламя.
Обстоятельства инцидента выясняются, пишет Глухів.INFO.
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