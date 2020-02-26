Сумскому адвокату повредили авто Сегодня утром, 5 марта, адвокат Павел Кравченко обнаружил повреждения своей машины, которая была припаркована возле его дома.

По его словам, около часа ночи он вернулся из командировки на другой машине. А эта целый день простояла под подъездом. Так как у них хорошо освещается придомовая территория, и он подходил к своей машине, адвокат уверен, что около часа ночи повреждений не было. А сегодня утром соседи ему сообщили, что у его авто разбросаны куски теплоизоляции. Когда Павел Кравченко подошел к машине, то кроме кусков теплоизоляции увидел, что из-под нее торчат оборванные провода. В связи с этим он вызвал полицию.

На место прибыла следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полицейские огородили красно-белой лентой двор и проверили машину на наличие взрывных устройств. Взрывчатки в машине не выявили, части теплоизоляции изъяли с места происшествия для установления причин повреждения.

Напомним: в ночь на 4 марта в Сумах сожгли два автомобиля. Поэтому адвокат решил перестраховаться, вызвав полицию, пишет sumy.today.