Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:54389

Водоканал объяснил причину ржавой воды в Сумах

В связи с выполнением работниками ПАО «Сумыоблэнерго» аварийно-ремонтных работ 5 марта происходили кратковременные перебои в электроснабжении объектов КП «Горводоканал».

В результате неоднократной остановки работы Лучанской, Ново-Оболонской, Лепеховской водонасосных станций возможно кратковременное ухудшение органолептических показателей питьевой воды - окрашенности и мутности.

За дополнительной информацией и в случае дальнейшего ухудшения качества воды обращайтесь по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 0504078110, 0675482112.

Общество КП «Горводоканал»

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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