Водоканал объяснил причину ржавой воды в Сумах

В результате неоднократной остановки работы Лучанской, Ново-Оболонской, Лепеховской водонасосных станций возможно кратковременное ухудшение органолептических показателей питьевой воды - окрашенности и мутности.
За дополнительной информацией и в случае дальнейшего ухудшения качества воды обращайтесь по телефонам аварийно-диспетчерской службы: 0504078110, 0675482112.
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