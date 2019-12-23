Обвиняемому в изнасиловании сумчанки вручили дополнительное обвинение Сегодня, 5 марта, в Заречном райсуде состоялось заседание в уголовном производстве в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в изнасиловании (часть 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины).

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Сумской области - вручить дополнительное обвинение - в нанесении легких телесных повреждений потерпевшей. На ознакомление с ходатайством обвиняемый имеет 14 дней, пишет Сумипост.

Отдельное заявление об избиении потерпевшей написала еще 27 июля 2019 года.

По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, прокуратура полгода не могла объявить это обвинение, в связи с проведением длительных ДНК экспертиз.

Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.