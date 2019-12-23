Обвиняемому в изнасиловании сумчанки вручили дополнительное обвинение

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Сумской области - вручить дополнительное обвинение - в нанесении легких телесных повреждений потерпевшей. На ознакомление с ходатайством обвиняемый имеет 14 дней, пишет Сумипост.
Отдельное заявление об избиении потерпевшей написала еще 27 июля 2019 года.
По словам пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко, прокуратура полгода не могла объявить это обвинение, в связи с проведением длительных ДНК экспертиз.
Напомним: событие произошло 8 марта 2019 года около 23.00 в г. Сумы. Девушка возвращалась с работы домой, в одном из переулков близ улицы Троицкой на нее напал неизвестный, ударил ее в лицо и, угрожая физической расправой, изнасиловал.
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