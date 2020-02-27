Конотопчанка в номинантках на лучшую гандболистку Украины Объявления победительницы награды «Лучшая гандболистка Украины-2019» состоится 10 марта в 15.00 в офисе Федерации гандбола Украины.

Опросив игроков сборной, а также тренеров сборной и тренеров клубных команд, ФГУ получила много разных вариантов троек лучших. В число номинанток по результатам опроса вошли семь гандболисток, среди них и воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анна Дябло, ваыступающая за херсонскую «Днепрянку».

Все номинантки:

- Светлана Аксенова («Реал», Николаев)

- Виктория Борщенко («Ростов-Дон», Россия)

- Ирина Глибко («Рымнику Вылча», Румыния)

- Анна Дябло («Днепрянка», Херсон)

- Ирина Компаниец («Ювента», Словакия)

- Ольга Передерий («Мец», Франция)

- Татьяна Поляк («Галичанка», Львов)

Для определения Лучшей украинской гандболистки Федерацией гандбола Украины проводится опрос среди игроков сборной Украины, тренеров сборной, а также тренеров женских клубов Украины (Суперлига и Высшая лига). Каждый называет свою топ-тройку игроков. По первому место гандболистка получает 5 баллов, за 2 место - 3 балла, за 3 место - 1 балл. Победительницей станет та, которая наберет наибольшую сумму баллов.

В выборах участвуют все украинские гандболистки независимо от страны, в которой она выступает на клубном уровне, сообщает Федерация гандбола Украины.