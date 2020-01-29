В Сумах будут регулировать тепло

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 10 марта, во время бесконтактного аппаратного совещания, которое проводят из-за угрозы коронавируса.
- Вы видите, какая сейчас погода, какая температура, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе. – Жители уже обращаются о том, что им жарко. Я их понимаю. У нас в большинстве домах есть счетчики, поэтому, если есть обращения жителей, пускай тепловики регулируют. И подумайте о том, что возможно нужно будет заканчивать отопительный сезон раньше. Следите за температурой.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три-четыре дня температура будет высокой, а дальше снова ожидается понижение даже ниже 0 ночью.
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