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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31105

В Сумах будут регулировать тепло

В связи с повышением температуры воздуха в Сумах будут регулировать отопление.

Такое поручение дал мэр Сум Александр Лысенко сегодня, 10 марта, во время бесконтактного аппаратного совещания, которое проводят из-за угрозы коронавируса.

- Вы видите, какая сейчас погода, какая температура, - обратился он к директору департамента инфраструктуры Александру Журбе. – Жители уже обращаются о том, что им жарко. Я их понимаю. У нас в большинстве домах есть счетчики, поэтому, если есть обращения жителей, пускай тепловики регулируют. И подумайте о том, что возможно нужно будет заканчивать отопительный сезон раньше. Следите за температурой.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие три-четыре дня температура будет высокой, а дальше снова ожидается понижение даже ниже 0 ночью.

Общество Отопление

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