Городские власти продолжают отнекиваться от петиций сумчан Традиционный ответ от городских властей: «Денег нет, но вы держитесь!».

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Установка системы фотофиксации нарушения скоростного режима на улице Степана Бандеры».

«Для решения проблемы с разрушением домов по улице Степана Бандеры из-за вибрации, которая возникает вследствие нарушения скоростного режима крупногабаритным транспортом, депутатам Сумского горсовета принять решение об установке системы контроля превышения скорости на перекрестке возле здания Пенсионного фонда по улице Степана Бандеры», - писал автор петиции Дворниченко Владимир Николаевич.

Ответ на электронную петицию:

«Отмечаем, что в соответствии с решением Сумского городского совета от 24.12.2019 №6248-МР «О бюджете Сумской городской объединенной территориальной громады на 2020 год» расходы на установку систем фотофиксации нарушения скоростного режима по г. Сумы не предусмотрены.

Также стоит отметить, что по информации Департамента финансов, экономики и инвестиций Сумского городского совета, по состоянию на 17.02.2020 сумма недовыполнения поступлений в общий фонд городского бюджета пропорционально 1/12 составляет 34,3 млн грн.

Таким образом, в настоящее время невозможно предусмотреть дополнительные средства в городском бюджете на выполнение вышеуказанных мероприятий».