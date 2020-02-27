В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса Харьковский региональный центр оценивания качества образования отложил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на заявление директора центра.

Отметим, что Харьковскому региональному центру оценивания качества образования подчиняются три региона — Харьковская, Полтавская и Сумская области.

Так, пробное ВНО должно было состояться 21 марта.

Определиться с датой проведения должны на заседании рабочей группы после 20:00 11 марта.

Напомним: 11 марта Кабинет министров ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. В Сумах о карантине в учебных заведениях будут принимать решение 12 марта.

В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом.