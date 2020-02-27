В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на заявление директора центра.
Отметим, что Харьковскому региональному центру оценивания качества образования подчиняются три региона — Харьковская, Полтавская и Сумская области.
Так, пробное ВНО должно было состояться 21 марта.
Определиться с датой проведения должны на заседании рабочей группы после 20:00 11 марта.
Напомним: 11 марта Кабинет министров ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. В Сумах о карантине в учебных заведениях будут принимать решение 12 марта.
В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом.
О том, что сумчанина положили в инфекционную больницу утром 10 марта, сообщили в облгосадминистрации....
Мэр Сум Александр Лысенко сообщил, что в четверг, 12 марта, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рассмотрит...
В среду, 11 марта, прошло заседание Кабмина Украины....
Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях...
Відділ охорони здоров’я інформує про затверження урядовим антикризовим штабом з протидії поширенню коронавірусу нового посиленого плану антикризових профілактичних заходів....