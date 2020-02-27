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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:49375

В Сумах отложили проведение пробного ВНО из-за коронавируса

Харьковский региональный центр оценивания качества образования отложил проведение пробного внешнего независимого оценивания из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на заявление директора центра.

Отметим, что Харьковскому региональному центру оценивания качества образования подчиняются три региона — Харьковская, Полтавская и Сумская области.

Так, пробное ВНО должно было состояться 21 марта.

Определиться с датой проведения должны на заседании рабочей группы после 20:00 11 марта.

Напомним: 11 марта Кабинет министров ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2. В Сумах о карантине в учебных заведениях будут принимать решение 12 марта.

В Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом.

Общество Коронавирус Пробное ВНО

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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