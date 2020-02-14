На Сумщине школы и детсады идут на карантин

К Шостке присоединились Кролевец, Белополье…
В Сумах же обещают принять решение только завтра к вечеру.
Во исполнение решения КМУ от 11 марта, с целью недопущения распространения коронавируса в учреждениях общего среднего и дошкольного образования Шосткинской...
Кабмин намерен ввести запрет на проведение массовых мероприятий и карантин в учебных заведениях...
На Сумщине карантин продолжается в 8 школах....
На Сумщине из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ еще не начали учебный процесс в 26 учебных заведениях....
В понедельник, 17 февраля, учреждения общего среднего образования Сум восстанавливают учебный процесс после карантина....