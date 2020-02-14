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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 21:321

На Сумщине школы и детсады идут на карантин

Не дожидаясь решений комиссий при облгосадминистрации местные советы сами принимают решения о прекращении учебного процесса.

К Шостке присоединились Кролевец, Белополье…

В Сумах же обещают принять решение только завтра к вечеру.

Общество Карантин
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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