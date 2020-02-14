На Сумщине школы и детсады идут на карантин Не дожидаясь решений комиссий при облгосадминистрации местные советы сами принимают решения о прекращении учебного процесса.

К Шостке присоединились Кролевец, Белополье… В Сумах же обещают принять решение только завтра к вечеру.