На Сумщине замглавы РГА якобы ударил руководителя аппарата администрации

С одним из участников инцидента связаться не удалось, другой – заявил, что до суда не имеет права разглашать любую информации относительно происшествия.
Как сообщили в полиции, поступило заявление о причинении телесных повреждений. Подробности инцидента и фигурантов правоохранители не раскрывают, пишет Шостка.инфо.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.
Открыто уголовное производство по ст. 125 ч. 1 (умышленное легкое телесное повреждение). «Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия», – отметили в отделе полиции.
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