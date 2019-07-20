На Сумщине замглавы РГА якобы ударил руководителя аппарата администрации По имеющейся информации, заместитель главы Шосткинской РГА якобы ударил руководительницу аппарата райгосадминистрации, вытолкнул ее из кабинета и угрожал…

С одним из участников инцидента связаться не удалось, другой – заявил, что до суда не имеет права разглашать любую информации относительно происшествия.

Как сообщили в полиции, поступило заявление о причинении телесных повреждений. Подробности инцидента и фигурантов правоохранители не раскрывают, пишет Шостка.инфо.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа полиции.

Открыто уголовное производство по ст. 125 ч. 1 (умышленное легкое телесное повреждение). «Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства происшествия», – отметили в отделе полиции.