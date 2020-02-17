Сумские троллейбусники разрыли сквер «Дружба» В сквере «Дружба», который расположен между пр. Шевченко и ул. Горького, работники КП «Электроавтотранс» проводят аварийные работы по ремонту кабеля 6 кВт.

Коммунальщики обращаются к жителям г. Сумы с просьбой:

- не заходить на участок, где проводятся работы;

- пересекать зоны разрытия только по деревянных настилах;

- во время досуга не оставлять без внимания детей и домашних животных.

По словам начальника электротехнической службы КП Любови Клюевой, земляные работы планируют завершить в течение недели, сообщает КП «Электроавтотранс».