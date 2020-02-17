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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:23217

Сумские троллейбусники разрыли сквер «Дружба»

В сквере «Дружба», который расположен между пр. Шевченко и ул. Горького, работники КП «Электроавтотранс» проводят аварийные работы по ремонту кабеля 6 кВт.

Коммунальщики обращаются к жителям г. Сумы с просьбой:

- не заходить на участок, где проводятся работы;

 - пересекать зоны разрытия только по деревянных настилах;

- во время досуга не оставлять без внимания детей и домашних животных.

По словам начальника электротехнической службы КП Любови Клюевой, земляные работы планируют завершить в течение недели, сообщает КП «Электроавтотранс».

Общество КП «Электроавтотранс» Разрытие Сквер Дружба

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