Сумские троллейбусники разрыли сквер «Дружба»

Коммунальщики обращаются к жителям г. Сумы с просьбой:
- не заходить на участок, где проводятся работы;
- пересекать зоны разрытия только по деревянных настилах;
- во время досуга не оставлять без внимания детей и домашних животных.
По словам начальника электротехнической службы КП Любови Клюевой, земляные работы планируют завершить в течение недели, сообщает КП «Электроавтотранс».
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