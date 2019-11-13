Сумской Центр админуслуг сообщает о введении профилактических мероприятий

График превентивных мер:
1-я уборка - 11:00 - 11:30;
2-я уборка - 14:30 - 15:00;
3-я уборка - 18:00 - 18:15 (во вторник и четверг)
В субботу: 11:00 - 11:15.
Посетителей призывают быть осторожными и соблюдать санитарно-гигиенические нормы.
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