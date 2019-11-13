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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:06233

Сумской Центр админуслуг сообщает о введении профилактических мероприятий

Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информирует граждан о внедрении технических перерывов в работе для осуществления проветривания и влажной уборки помещений с целью противодействия распространению случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

График превентивных мер:

1-я уборка - 11:00 - 11:30;

2-я уборка - 14:30 - 15:00;

3-я уборка - 18:00 - 18:15 (во вторник и четверг)

В субботу: 11:00 - 11:15.

Посетителей призывают быть осторожными и соблюдать санитарно-гигиенические нормы.

Общество ЦПАУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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