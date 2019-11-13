Сумской Центр админуслуг сообщает о введении профилактических мероприятий Управление «Центр предоставления административных услуг в г. Сумы» информирует граждан о внедрении технических перерывов в работе для осуществления проветривания и влажной уборки помещений с целью противодействия распространению случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.

График превентивных мер: 1-я уборка - 11:00 - 11:30; 2-я уборка - 14:30 - 15:00; 3-я уборка - 18:00 - 18:15 (во вторник и четверг) В субботу: 11:00 - 11:15. Посетителей призывают быть осторожными и соблюдать санитарно-гигиенические нормы.