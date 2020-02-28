В Сумах прошел чемпионат Украины по футзалу среди игроков с недостатками зрения 10-13 марта в Сумах проходил чемпионат Украины по футзалу среди игроков с недостатками зрения.

В турнире принимали участие шесть сборных областей: две с Сумщины, по одной из Черниговской, Черновицкой, Харьковской и Херсонской областей. Играли по кругу, вторая сумскай команда играла вне конкурса. Результаты: Сумская область – Черниговская область 4:1 Херсонская область - Черновицкая область 7:1 Сумская область-2 – Харьковская область 2:3 Черниговская – Херсонская 4:1 Сумская – Черновицкая 10:0 Черниговская – Харьковская 5:3 Сумская-2 – Херсонская5:2 Черновицкая - Харьковская 1:8 Сумская-2 - Черниговская 2:3 Сумская - Херсонская 12:0 Сумская-2 - Черновицкая 3:0 Херсонская - Харьковская 7:3 Черниговская - Черновицкая 7:1 Сумская - Харьковская область 5:0 Турнирная таблица 1. Сумская область - 12 очков 2. Черниговская область - 9 очков 3. Херсонская - 6 очков 4. Харьковская - 3 очка 5. Черновицкая - 0 очков