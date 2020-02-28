В Сумах прошел чемпионат Украины по футзалу среди игроков с недостатками зрения

В турнире принимали участие шесть сборных областей: две с Сумщины, по одной из Черниговской, Черновицкой, Харьковской и Херсонской областей.
Играли по кругу, вторая сумскай команда играла вне конкурса.
Результаты:
Сумская область – Черниговская область 4:1
Херсонская область - Черновицкая область 7:1
Сумская область-2 – Харьковская область 2:3
Черниговская – Херсонская 4:1
Сумская – Черновицкая 10:0
Черниговская – Харьковская 5:3
Сумская-2 – Херсонская5:2
Черновицкая - Харьковская 1:8
Сумская-2 - Черниговская 2:3
Сумская - Херсонская 12:0
Сумская-2 - Черновицкая 3:0
Херсонская - Харьковская 7:3
Черниговская - Черновицкая 7:1
Сумская - Харьковская область 5:0
Турнирная таблица
1. Сумская область - 12 очков
2. Черниговская область - 9 очков
3. Херсонская - 6 очков
4. Харьковская - 3 очка
5. Черновицкая - 0 очков
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