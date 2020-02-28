В Ахтырке фейковый врач выманил у пенсионерки 10 тыс. долларов Мошенник выманил у пожилой женщины десять тысяч долларов США - якобы на лечение ее дочери, которая якобы попала под колеса автомобиля и с тяжелыми травмами доставлена в больницу.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратилась 75-летняя местная жительница. Она рассказала: ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что ее дочь попала в ДТП, и на лечение нужны немалые средства.

«Старушка не сразу поверила собеседнику. Однако тот сказал, что даст дочери телефон, и ахтырчанка услышала в трубке женский голос, который показался ей голосом дочери. Женщина со слезами просила о финансовой помощи. Растерянная пенсионерка согласилась, и отдала курьеру, который буквально через несколько минут пришел к ее дому, десять тысяч долларов США, - комментирует ситуацию начальник Ахтырского ОП Руслан Кладько. - О том, что ее обманули, старушка узнала уже потом, когда позвонила самой дочери. А осознав, что стала жертвой мошенников, обратилась в полицию».

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины и ведут поиски злоумышленников.

Правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с призывом предупредить своих пожилых родственников об опасности быть обманутыми мошенниками; объяснить старикам, что в случае таких звонков нужно немедленно класть трубку и звонить в полицию. Следует помнить, что мошенники прибегают к хитрым и запутанным схемам, чтобы обогатиться за чужой счет. Поэтому нужно быть внимательными и не доверять незнакомцам, тем более, когда речь заходит за семейных сбережениях, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.