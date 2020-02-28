У двух сумчан взяли анализы на коронавирус

Они рассказали родителям, что в поезде с ними ехал мужчина, который очень сильно чихал. Родители решили не рисковать и направили детей в больницу. В больнице у них взяли биоматериалы и направили их в Киев для проведения теста на коронавирус. Сейчас у ребят нет никаких симптомов, предварительные результаты анализов ожидают завтра.
По словам Ивана Боршоша, Сумщина уже получила 1 млн грн на закупку тест-систем. Стоимость одной тест-системы для 100 анализов - около 37 тыс. грн, поэтому полученной суммы хватит примерно на 27 систем для проведения 2700 анализов, пишет sumy.today.
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