Сумские теннисисты сыграют за «бронзу» Суперлиги 14 марта в Полтаве был сыгран ответный матч ½ финала клубного чемпионата Украины по настольному теннису в мужской Суперлиге.

Местная «TT Team» принимала сумскую «Теннисную академию». Первый матч в Сумах завершился со счетом 3:1 (и 9:4 по сетам) в пользу полтавчан. Чтобы выйти в финал «академикам» нужно было совершить подвиг, обыграв соперника 3:0 или 3:1 с лучшей разницей сетов.

Сделать камбэк не получилось, - 3:2 в пользу «TT Team».

«TT TEAM» (Полтава) 3:2 «Теннисная академия» (Сумы)

Левшин 3:1 Когут

Скок 3:2 Тужилин

Цыбулин 2:3 Мельник

Левшин 2:3 Тужилин

Скок 3:0 Когут

Во втором полуфинале должны играть действующий чемпион «Фортуна» (Киев) и «ПАСС-АВТО» (Чернигов).