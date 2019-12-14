Сумские теннисисты сыграют за «бронзу» Суперлиги

Местная «TT Team» принимала сумскую «Теннисную академию». Первый матч в Сумах завершился со счетом 3:1 (и 9:4 по сетам) в пользу полтавчан. Чтобы выйти в финал «академикам» нужно было совершить подвиг, обыграв соперника 3:0 или 3:1 с лучшей разницей сетов.
Сделать камбэк не получилось, - 3:2 в пользу «TT Team».
«TT TEAM» (Полтава) 3:2 «Теннисная академия» (Сумы)
Левшин 3:1 Когут
Скок 3:2 Тужилин
Цыбулин 2:3 Мельник
Левшин 2:3 Тужилин
Скок 3:0 Когут
Во втором полуфинале должны играть действующий чемпион «Фортуна» (Киев) и «ПАСС-АВТО» (Чернигов).
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