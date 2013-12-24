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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:381569

Какие пункты пропуска через границу на Сумщине закроют из-за карантина?

Согласно распоряжению КМУ от 14 марта 2020 года № 287-р с 00:00 17 марта до 3 апреля временно закрываются пункты пропуска (пункты контроля) через государственную границу для международных пассажирских перевозок.

Исключение составляет осуществление перевозок лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий.

Также с 00:00 16 марта до 3 апреля временно запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства.

Ограничение не касается имеющих право на постоянное или временное проживание в Украине, которые являются супругами или детьми граждан Украины, работников иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, аккредитованных в Украине, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей; водителей и обслуживающего персонала грузовых транспортных средств, членов экипажей. Въезд в Украину других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с Министерством иностранных дел.

Из всего количества пунктов пропуска и пунктов контроля, функционирующих в Сумской области, согласно распоряжению КМУ от 13 марта 2020 № 288-р временно закрыто 8, из них:

- «Пушкарное» (Краснопольский район) - железнодорожный, государственные виды контроля не осуществлялись в связи с отсутствием рейсов;

- «Покровка» (Краснопольский район) - автомобильный;

- «Грабовское» (Краснопольский район) - местный, пешеходный;

- «Волфино» (Белопольский район) - железнодорожный, государственные виды контроля не осуществлялись в связи с отсутствием рейсов;

- «Ворожба» (Белопольский район) - железнодорожный, государственные виды контроля не осуществлялись в связи с отсутствием рейсов;

- «Рыжевка» (Белопольский район) - автомобильный;

- «Середина-Буда» (Середина-Будский район) - местный автомобильный;

- «Сумы» (Сумы) - воздушный, государственные виды контроля не осуществлялись в связи с отсутствием рейсов.

Кроме того, в 4-х международных пунктах пропуска для автомобильного сообщения приостанавливается пешеходное сообщение, это:

- «Великая Писаревка» (Белопольский район);

- «Юнаковка» (Сумской район);

- «Екатериновка» (Глуховский район);

- «Бачевск» (Глуховский район).

По всем вопросам, касающимся пересечения государственной границы Украины, граждане могут обратиться непосредственно к управлению Сумского пограничного отряда: тел. (0542) 67-13-70, (0542) 67-13-82, е-mail: sumi_zagin@dpsu.gov.ua или непосредственно в отделы пограничной службы, которые дислоцируются в контролируемых пограничных районах.

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