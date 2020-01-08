В Ямполе вандалы снова разбили символ поселка От рук неизвестных вандалов вновь пострадал знак «Я люблю Ямполь», который был установлен в райцентре в 2017 году.

Произошло это не позднее вечера пятницы, ведь впервые повреждения были замечены именно тогда. В результате удара была разломана тыльная сторона знака «сердце», пишет Ямпіль.інфо.

До этого знак уже был поврежден в мае 2018 года, тогда правонарушения совершили двое малолетних. Благодаря неравнодушным ямпольчанам их имена установила полиция, а родителям пришлось восстанавливать знак собственными силами.