В Ямполе вандалы снова разбили символ поселка

Произошло это не позднее вечера пятницы, ведь впервые повреждения были замечены именно тогда. В результате удара была разломана тыльная сторона знака «сердце», пишет Ямпіль.інфо.
До этого знак уже был поврежден в мае 2018 года, тогда правонарушения совершили двое малолетних. Благодаря неравнодушным ямпольчанам их имена установила полиция, а родителям пришлось восстанавливать знак собственными силами.
В Покровском сквере неизвестные «с корнями» вырвали лавочку....
Чиновники управления культуры Сумской облгосадминистрации молчат....
Пожар начался 12 февраля около 20.00....
Сегодня, 4 февраля, в Ямполе проходил многолюдный митинг против закрытия центральной райбольницы....
Неизвестные сорвали елочные украшения с новогодней елки в микрорайоне «Черемушки» Лебедина и тут же на месте их и разбили....