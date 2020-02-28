На Сумщине сжигание мусора привело к пожару в жилом секторе 16 марта в 16:36 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в пгт Терны Недригайловского района.

На тушение направили очередное отделение 37-го государственного пожарно-спасательного поста.

Как было установлено, огонь охватил деревянное вспомогательную сооружение и порывами ветра успел перекинуться на крышу расположенного рядом сарая. В 16:44 силами 4 спасателей на 1 единице техники удалось остановить дальнейшее распространение возгорания и предотвратить опасность уничтожения от хозяйственной постройки. В 16:54 - пожар ликвидировали.

Допустимая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, сожительница хозяина сжигала мусор рядом со вспомогательным сооружением и оставила костер без присмотра. Помните, ответственное отношение к требованиям пожарной безопасности поможет не только избежать материального ущерба, но и предотвратить человеческие жертвы, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.