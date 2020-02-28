В Сумах начали дезинфицировать троллейбусы «жавиларом»

«Если неделю или две назад мы обрабатывали салоны растворенным хлором, то сейчас используем рекомендован Минздравом средство «Жавилар». 1 таблетка растворяется в 10 литрах воды. Учитывая, что дезинфекция проводится дважды в сутки, препарата хватит примерно на месяц. Кроме того, работникам, работающим на линии, выданы защитные маски и резиновые перчатки», - отчитался директор КП «Электроавтотранс» Виталий Однорог перед мэром Сум Александром Лысенко, для которого провели показательную дезинфекцию.
«Контроль будет проводиться регулярно, ведь безопасность пассажиров и их здоровье - вопрос №1 во время карантина», - отметил мэр, добавив, что власти готовы при необходимости выделить дополнительные средства на закупку индивидуальных средств защиты, сообщает КП "Электроавтотранс".
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