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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01144

На Сумщине утвержден региональный план противокоронавирусных мероприятий

В Сумской области утвержден региональный план мероприятий по недопущению заноса и распространения на территории Сумской области острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом COVID-19.

Карантинные мероприятия введены в области еще с 12 марта. В частности, прекращены занятия в 807 учебных заведениях, посещение которых запрещено; в 347 учебных заведениях обучение переведено на дистанционную форму.

С 17 марта запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только необходимые для обеспечения работы органов государственной власти.

Заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

С 18 марта по 3 апреля запрещены: на всей территории страны регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении; запрещается перевозка более 10 пассажиров одновременно в троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах; запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

Торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения будет осуществляться бесперебойно. Также работают банки, Пенсионный фонд, социальные учреждения.

Руководители органов местного самоуправления должны наладить через социальные службы помощь одиноким нетрудоспособным лицам, людям пожилого возраста, лицам с инвалидностью, в частности, доставку им в случае необходимости продуктов, лекарств и т.п.

Общество Карантин Коронавирус

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