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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:35357

Депутат Верховной Рады заразился коронавирусом

В Верховной раде подтвердили, что депутат Сергей Шахов заразился коронавирусом.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в парламенте.

Отметим, до этого парламентарий предоставлял разные комментарии СМИ по поводу своего инфицирования.

"Да, такая информация (о заражении Шахова, - ред.) подтверждается", - сказал собеседник агентства.

Подчеркнем, в пресс-службе Аппарата Верховной рады уже отреагировали на возможное инфицирование парламентария.

"В ответ на запросы средств массовой информации информируем, что народный депутат Украины Сергей Шахов на заседании согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Верховной Рады Украины 17 марта 2020 года отсутствовал. Другая информация уточняется, о результатах будет сообщено дополнительно", - указано в сообщении.

"Я сегодня изолированный, занимаюсь дезинфекцией, с людьми не контактировал. Температура снизилась, чувствую я нормально, надеюсь, будет все хорошо. Не знаю, почему вокруг этого поднялась такая паника ... - Сегодня поступил звонок из клиники и сказали, что, скорее всего у вас подтверждается диагноз коронавирус", - сказал Шахов.

Общество Коронавирус

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