На сайті мерії Сум запрацював спеціальний розділ про COVID-19

Перейти до розділу можна за посиланням, що міститься в розділі «Інформаційні банери».

У розділі «Все, що треба знати про коронавірусну інфекцію» розміщуються оперативні новини та актуальна інформація з цієї теми, а також рекомендації щодо профілактики захворювання.