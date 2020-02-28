На сайті мерії Сум запрацював спеціальний розділ про COVID-19

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У розділі «Все, що треба знати про коронавірусну інфекцію» розміщуються оперативні новини та актуальна інформація з цієї теми, а також рекомендації щодо профілактики захворювання.
Соревнования по дуатлону, которые планировалось провести 18 апреля, перенесли....
Сегодня, 18 марта, с 12.00 сумские троллейбусы и автобусы должны перевозить не более 10 пассажиров.... 1
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Об этом сообщил во время брифинга замглавы Сумской облгосадминистрации Иван Боршош....
Аферисты, используя ситуацию, которая сложилась в стране вокруг эпидемии коронавируса, предлагают доверчивым гражданам через Интернет купить лекарства, вакцину или заказать...
Злой Кот
Лучше бы объяснили, что делать тем людям в садиках, которых отправили в отпуск за свой счёт. Или жителям сёл расскажите как на работу в город добираться. Или где брать продукты и лекарства в сёлах, в которых нет аптеки или продуктового магазина. Объясните предпринимателям, у которых закрыты магазины или другие заведения, где брать деньги на аренду. Как обычно, приняли меры абсолютно не поднимая к чему это приведет. Все недоделано, недодумано. Почему, например, 10 человек, а не 12 или 7? В результате, на остановках, перед почтовыми отделениями, банками и т.д. собирается людей намного больше. Могу ответить на все вопросы сразу. Узок круг этих руководителей, страшно далеки они от народа. Не понимают они нас, потому и решения их недоделанные.