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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:532031

На сайті мерії Сум запрацював спеціальний розділ про COVID-19

На Інформаційному порталі Сумської міської ради запрацював розділ «Все, що треба знати про коронавірусну інфекцію».

Перейти до розділу можна за посиланням, що міститься в розділі «Інформаційні банери».

У розділі «Все, що треба знати про коронавірусну інфекцію» розміщуються оперативні новини та актуальна інформація з цієї теми, а також рекомендації щодо профілактики захворювання.

Общество Информационный портал сумского горсовета Коронавирус

Комментарии

Кот Злой
Злой Кот
Сегодня 18:47

Лучше бы объяснили, что делать тем людям в садиках, которых отправили в отпуск за свой счёт. Или жителям сёл расскажите как на работу в город добираться. Или где брать продукты и лекарства в сёлах, в которых нет аптеки или продуктового магазина. Объясните предпринимателям, у которых закрыты магазины или другие заведения, где брать деньги на аренду. Как обычно, приняли меры абсолютно не поднимая к чему это приведет. Все недоделано, недодумано. Почему, например, 10 человек, а не 12 или 7? В результате, на остановках, перед почтовыми отделениями, банками и т.д. собирается людей намного больше. Могу ответить на все вопросы сразу. Узок круг этих руководителей, страшно далеки они от народа. Не понимают они нас, потому и решения их недоделанные.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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