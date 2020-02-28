Как дезинфицируют частные маршрутки, показал только один перевозчик в Сумах (видео) Дезинфицировать транспорт ежедневно должны все перевозчики Сум после решения городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как проводится дезинфекция транспорта, согласился продемонстрировать только один из 10 частных перевозчиков Сум, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Для безопасности и чтобы не чувствовать специфического запаха при дезинфекции слесарь Сергей Гужва надевает специальный защитный костюм и респираторную маску, и говорит: «Машины после обработки стоят на улице, чтобы выветрился этот неприятный запах. Смываю там, где касаются люди руками, чтобы не было аллергических реакций, потому что люди разные, и реакция на данный препарат тоже разная может быть у людей».

Маршрутки начали дезинфицировать дважды в день после получения специальных указаний от Сумского городского совета 13 марта.

«На нашем предприятии насчитывается более 70 маршрутных такси, для которых мы закупили специальный сертифицированный раствор «Дезактин», которым мы проводим обработку наших транспортных средств», - рассказал помощник руководителя ЧП «Согор» Алексей Грицан.

По его словам, маршрутки дезинфицируют дважды в сутки на базе: до выезда и после.

Показать, как дезинфицируют транспорт, согласились только в частном предприятии «Согор». Все остальные 9 частных перевозчиков отказались комментировать и показывать. В случае отсутствия дезинфекционных действий, их ждут санкции и проверки Госпродпотребслужбы.

«Если население сомневается, то еще пока доступны влажные салфетки. Их можно использовать для того, чтобы подержаться за поручень. Это такие меры личной безопасности, и чаще мыть руки. И, отмечаем соблюдении личной гигиены еще раз, но со своей стороны мы будем контролировать, конечно», - сказала начальник управления государственного надзора за соблюдением санитарного законодательства главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области Валентина Тищенко.

По ее словам, если нарушения таки обнаружат, будут вызывать полицию, которая должна открыть уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений». Санкция статьи предусматривает штраф в размере от 13 000 до 51000 гривен или лишение свободы до трех лет.