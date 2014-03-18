В Сумах не продолжили мораторий на рекламу и не принимают схему ее размещения (видео) Исполнительный комитет Сумского горсовета не продлил мораторий на наружную рекламу в Сумах, действовавшей с 2016 года.

Два года назад были разработаны правила размещения такой рекламы на улицах города, но исполком не утверждает и их, говорится в сюжете UA:СУМИ.

На заседании исполнительного комитета, которое происходило в онлайн-режиме, начальник городского управления архитектуры Андрей Кривцов предложил продлить мораторий на размещение наружной рекламы до 1 сентября, поскольку исполком до сих пор не утвердил схему размещения такой рекламы в Сумах. Схема была разработана по заказу Департамента инфраструктуры в 2018 году и должна была установить правила размещения рекламных конструкций на улицах города.

Предложение поддержали всего 8 членов исполкома (нужно 11), трое - воздержались. Среди них и управляющий делами исполкома Степан Пак, почему - не объяснил, сославшись на занятость. Как результат - мораторий не продлен.

«Мы не можем получить новые щиты, мы не можем получить новые места и, к сожалению, некоторые сделки не продляются. Мы вынуждены вообще снимать свою рекламную кампанию, объясняя это клиенту мораторием, но при этом в это же время появляются пилоны, появляются остановки, появляются новые плоскости», - объясняет агент рекламного агентства Роман Миненко.

Исполком не принимает схему размещения билбордов и пилонов, убежден начальник областного управления архитектуры Олег Кривцов, потому что «местная власть злоупотребляет этим. Почему она заинтересована регулировать этот рынок в ручном режиме, чтобы давать разрешения в ручном режиме. Есть злоупотребления в том числе, что можно давать разрешения рекламным агентствам, которые являются более сговорчивыми, которые имеют какие-то приоритеты и хорошие отношения с властью, а неугодным можно расторгать договоры или не продлевать договоры аренды».

На пилонах, стоящих на улице Набережной реки Стрелки, вопреки законодательству о рекламе, нет информации об их владельце. Она должна быть в случае повреждения рекламы, для обращения в полицию, если такие архитектурные формы закрывают дорожные знаки, и в других случаях. Когда выдали разрешения на их установку, рассказал заместитель начальника управления инспекции по благоустройству Николай Яковенко: «К нам официально в 2018 году обратилась компания «Пуманэ Сервис» по размещению пилонов по улице 1-я Набережная реки Стрелка и улицы Харьковская. К нему было добавлено решение исполнительного комитета, соответственно, имея все законные основания, инспекцией выданы разрешения на проведение земляных работ, касающихся установления пилонов».

Николай Зигуненко шесть лет назад был предпринимателем по рекламе. Официально закрыл деятельность. Сейчас работает заместителем директора Департамента коммуникаций горсовета. Застать его на рабочем месте журналистам не удалось. По телефону сообщил, что занимался рекламной деятельностью 10 лет назад и сейчас не имеет отношения к размещению наружной рекламы.

Директором ООО «Пуманэ Сервис», которое получила от исполкома два года назад разрешение на установку 14-ти рекламных пилонов на трех улицах Сум, вместо растяжек на проводах, является Сергей Луговой. Он же является и учредителем двух общественных объединений «Благоустройство Сумы» и «Зет Инфо», которыми руководит… Николай Зигуненко, и которые зарегистрированы по домашнему адресу чиновника.