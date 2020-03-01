В Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех

"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, 21 случай острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксирован в Украине в четверг по состоянию на 20:00 19 марта."По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г.Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; также один случай подтвержден в г.Киев, сообщил Центр общественного здоровья.
Глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко во время брифинга сообщил, что с завтрашнего дня, 20 марта, руководители областной администрации и он...
У Сумах для організації освітнього процесу управління освіти і науки запровадило технології дистанційного навчання у зв’язку з карантином у закладах...
Тимчасово, до 03.04.2020, обмежено допуск до адміністративних будівель, де розміщуються офіси Державної екологічної інспекції у Сумській області (м. Суми, вул....
Такую идею предложил генеральный директор ООО «Гуала Кложерс Украина» Владимир Заец....
Патрульные проверяют выполнение ограничительных мер в отношении пассажирских перевозок во время карантина....