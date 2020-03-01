В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины.
Таким образом, на Буковине уже 15 зафиксированных случаев COVID-19.
Как рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, среди инфицированных - не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Поэтому он вновь подчеркнул важность самоизоляции.
Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.
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