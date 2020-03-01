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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:51247

В Черновцах зафиксировано 5 новых случаев инфицирования COVID-19

Вечером 19 марта при результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины зафиксировано 5 новых случаев инфицирования коронавируса в Черновицкой области.

"Пациенты изолированы, их состояние стабильное", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Украины.
Таким образом, на Буковине уже 15 зафиксированных случаев COVID-19.

Как рассказал глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, среди инфицированных - не только люди, которые вернулись из-за границы, но и так называемые контактные лица, то есть те, кто общался с зараженными дома. Поэтому он вновь подчеркнул важность самоизоляции.

Сейчас в Украине 26 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 3 из них - летальные.

Общество Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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