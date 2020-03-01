Под Сумами горели торфяники Вечером 19 марта произошло возгорание сухостоя в районе между Василевкой и Токарями.

Об этом сообщают сумчане в Фейсбуке.

«Если коронавирус нас не убьет, то это сделаем мы сами. Собственноручно. Своей небрежностью, халатностью и дебилизмом.

Кто-то снова устроил пожар на огромном лугу между Василевкой и Токарями...

Вы хоть представляете, сколько опасных химических соединений, которые вызывают онкологические заболевания, сейчас высвобождается в воздух?!

PS: на 101 звонила. Сообщили, что пожарные уже работают на месте. Но пожар быстро и неконтролируемо распространяется, потому что вокруг гектара сухой травы и торфяники», - написала пресс-секретарь Госэкоинспекции в Сумской области Наталья Новак.

Ждем информации от спасателей.